Produtor colhe no quintal de casa mandioca de 300 kg usando guincho manual

Um homem precisou de um guincho manual para retirar uma raiz de mandioca de cerca de 300 kg que ele havia plantado há 8 anos no quintal de sua casa.

O caso aconteceu em Rio Verde, região sudoeste de Goiás e foi noticiado pelo G1.

Em entrevista, o aposentado João dos Santos contou que passou horas tentando arrancar o tubérculo da terra.

“Passei a manhã toda tentando, daí usei uma talha, amarrei e consegui. Quem quiser pegar pode vim aqui, que tem para todo mundo”, convidou o aposentado.

A mandioca foi colhida na última quinta-feira (18) no Setor Central do município, de pouco mais de 240 mil habitantes.

O aposentado disse que ficou impactado com o tamanho do legume e disse que todas as mandiocas deram em uma só raiz, entre elas uma de três metros.

De acordo com ele, a raiz pesou cerca de 300 kg .

O biólogo Delci Arruda disse à TV Anhanguera que o tamanho da mandioca tem relação com um solo rico em nutrientes, fazendo com que a raiz se desenvolva mais.

Outros casos

Em maio, em Santa Helena do Góias, um produtor rural colheu uma mandioca de mais de dois metros. De acordo com Cleidson Garcia, que trabalha há 30 anos com o plantio, foi a primeira vez que a raiz se desenvolveu tão bem.

Em Aparecida de Goiânia, na região metropolitana da capital, um funcionário de uma fazenda colheu uma mandioca de 2,53 metros enquanto limpava um terreno . O homem disse que a planta foi cultivada por cinco anos e que ela chegou em 28,5 kg.