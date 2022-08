Priscilla Presley relembra Elvis no 45º aniversário de sua morte

- Publicidade -

Priscilla Presley relembrou seu falecido marido Elvis Presley no 45º aniversário de sua morte. Presley, que foi casada com o rei do rock, falou ao programa de TV norte-americano “Today” sobre suas memórias e sobre o tempo que passou com ele.

Elvis morreu de ataque cardíaco em 16 de agosto de 1977, em sua casa em Graceland, em Memphis (EUA). Ele tinha 42 anos.

“Ai, meu Deus”, disse ela, “é uma grande semana, com certeza.”

Ela acrescentou: “Qualquer coisa que ele quisesse fazer ou desejasse fazer na vida, eu quero tentar fazer isso acontecer. É uma grande responsabilidade.”

Presley foi acompanhada por mais de 30.000 fãs para uma vigília à luz de velas na segunda-feira (15).

“Ver a quantidade de pessoas que ainda vêm ver Elvis é inacreditável”, disse Priscilla sobre o evento.

Presley também falou sobre “Elvis“, o filme dirigido por Baz Luhrmann baseado em sua vida.

“Quero dizer, que ótimo filme”, ​​disse ela, “Baz Luhrmann, tenho que dizer que é um gênio, não conheço mais ninguém que poderia ter feito esse filme como ele fez”.

“Eu vivi Elvis tentando explicar que ele não queria fazer os filmes com todas as garotas e as praias e tudo mais, que ele realmente queria fazer coisas sérias, então viver isso com ele e depois assistir ao filme trouxe de volta muito memórias”, disse Priscilla sobre o filme.

Fonte: CNN Brasil