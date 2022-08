Primeiro Comício de Bolsonaro tem falas patriotas e muita crítica á esquerda

- Publicidade -

O presidente da República e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro (PL), marcou presença em Minas Gerais nesta quarta-feira (24/8) na tentativa de estreitar os laços com o estado, que possui o maior colégio eleitoral do país.

A tática segue o mesmo caminho escolhido pelo seu principal opositor nas urnas, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que dias atrás também iniciou sua campanha à Presidência com um discurso na Praça Rui Barbosa (Praça da Estação), na região central de Belo Horizonte.

Diferentemente de Lula, Bolsonaro preferiu fazer seu primeiro comício na Praça da Liberdade, localizada na região da Savassi, bairro nobre da cidade. O atual chefe do Executivo aproveitou a ocasião para defender a aprovação do excludente de ilicitude, exaltar o patriotismo e repetir críticas à esquerda.

O discurso a apoiadores foi realizado no fim da tarde desta quarta-feira, após extensa agenda na capital mineira, com direito a encontro com prefeitos e lideranças religiosas.

Após motociata realizada por Bolsonaro, sua extensa comitiva presidencial e apoiadores se dirigiram da Praça da Pampulha à Praça da Liberdade, para comício organizado pelo vereador e candidato a deputado federal Nikolas Ferreira (PL) e pelo deputado estadual Bruno Engler (PL).

Outros de seus apoiadores no estado são o ex-ministro do Turismo Marcelo Álvaro Antônio (PL), o senador Carlos Viana (PL-MG) candidato ao governo de Minas, o ex-prefeito da cidade de Betim, Vittorio Medioli (sem partido) e o deputado estadual Sargento Rodrigues, autor da frase “os inimigos do presidente também são nossos inimigos”.

O evento foi realizado na semana em que o Datafolha apontou que, em um eventual segundo turno entre Lula e Bolsonaro, 54% dos eleitores votariam no ex-presidente, 37% votariam no atual presidente e 8% anulariam o voto.

Fonte: Metrópoles