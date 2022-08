- Publicidade -

Na tarde de ontem, 31 de julho, os Policiais Rodoviários Federais estavam em ronda no km 130 da BR 364, quando abordaram uma motocicleta Honda CG.

Prontamente os policiais identificaram sinais de embriaguez no condutor. Fato confirmado após a realizado do teste do etilômetro, que confirmou valor de álcool no organismo considerado crime.

O condutor foi preso e encaminhado para a Polícia Civil.

Fonte: PRF AC