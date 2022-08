PRF apreende ouro, combustível, armas, munições e prende sete pessoas

- Publicidade -

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu ouro, munições, armas e prendeu sete pessoas em três rodovias de Roraima. As ações foram divulgadas nesta segunda-feira (8).

Conforme a PRF, as fiscalizações foram feitas neste final de semana. Uma das prisões ocorreu na BR-174, km 491. Dois homens foram presos, sendo um por mandado de prisão em aberto e outro por descumprimento das regras de prisão domiciliar.

No km 28 da BR 401, no município de Bonfim, os agentes encontraram três armas e 137 munições que estavam sendo usadas para caça de animais silvestres. Além das armas, foram encontradas uma caixa térmica com carne de animal silvestre e quatro aparelhos de GPS.

Já em outra apreensão, no km 520 da BR-174, em Boa Vista, a PRF apreendeu 1,5 mil litros de combustível. O material estava sendo transportado de maneira irregular. No Km 11, no Anel Viário, os agentes apreenderam 14g de ouro bruto, oriundos de garimpo ilegal.

Veículos apreendidos

Outros três veículos foram recuperados por restrição de roubo/furto e por estarem com os sinais identificadores adulterados. Na BR-174, um carro foi apreendido por apropriação indébita.

Entre os veículos recuperados estão uma moto, apreendida na BR-433, município de Pacaraima. A motocicleta tinha restrição de roubo/furto.

Em Boa Vista, na BR-174 um semi-reboque com sinais identificadores adulterados também foi apreendido. Na mesma BR, em Mucajaí, uma motocicleta com os sinais suprimidos foi recuperada.

Fonte: G1 RR