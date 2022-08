“Prestação de contas”: Marcio Bittar visita comércio da Via Chico Mendes

- Publicidade -

O candidato do União Brasil ao governo do Acre, Marcio Bittar 44, iniciou a manhã da sexta-feira (26) pela Via Chico Mendes. Após se reunir com os funcionários do Arasuper do Amapá, ele visitou os comerciantes da região.

Acompanhado da sua candidata a vice, Georgia Micheletti, Bittar explicou, a cada encontro, que sua campanha é uma prestação de contas com o eleitor acreano.

“Para pedir votos estando no meio do mandato preciso dizer o que fiz nos últimos quatro anos como senador da República. E tudo o que fizemos foi graças à parceria do presidente Bolsonaro”, disse.

Entre os recursos garantidos para o Estado pelo parlamentar do União Brasil, que foi relator geral do Orçamento, ele citou importantes obras que vão mudar a vida de milhares de pessoas, tanto na capital quanto no interior.

Bittar mencionou, por exemplo, os viadutos que em breve vão compor a paisagem urbana de Rio Branco e desafogar o trânsito nos locais de maior movimento. Ele também assinalou a pavimentação da Estrada da Variante, em Xapuri, além da ponte da Sibéria, que vai integrar o município de uma vez por todas. No total, o senador conseguiu liberar mais de R$ 1,3 bilhão em recursos para o Estado.

“Tanto a ponte quanto a estrada em Xapuri são um sonho de 50 anos”, frisou.

“No que tange à pandemia, Bolsonaro providenciou mais de 1 milhão de vacinas para o Estado. Nenhum governador comprou as doses, que foram todas providenciadas pelo governo federal”, concluiu.

Após a visita aos comerciantes da Via Chico Mendes, Bittar se reuniu com candidatos de sua chapa.