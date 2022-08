Presos usando placa clonada, médico e companheira são detidos com carro de luxo

- Publicidade -

Um médico de 31 anos e a companheira dele, de 25 anos, foram presos pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na BR-402, na tarde desta quinta-feira (18), usando um veículo de luxo roubado com placas clonadas em Itapipoca, no interior do Ceará.

Segundo a PRF, uma equipe abordou o carro com placas do Rio de Janeiro no quilômetro 263 da rodovia. Durante a ação, o veículo era conduzido pela mulher, que não tinha habilitação, o que levantou as suspeitas dos agentes.

Em uma busca minuciosa, os policiais constataram que diversos sinais identificadores do automóvel estavam adulterados, inclusive as placas. O carro havia sido roubado em 14 de março de 2022, em Recife.

Durante a fiscalização, o médico compareceu ao local alegando aos agentes ser o proprietário do veículo que estava com a companheira. Ele e a mulher foram presos pelos crimes de receptação e adulteração de sinal veicular. O homem também vai ser responsabilizado por de entregar veículo a pessoa sem habilitação.

A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil de Itapipoca, onde o veículo de luxo ficará à disposição do legítimo proprietário.

Fonte/ Portal G1