Preparem os bolsos: Em setembro etanol fica mais caro nas bombas no Acre

A partir da próxima quinta-feira, 1º de setembro, o preço do Etanol ficará mais caro nas bombas de combustível do Acre. A média do preço do litro deve ficar em R$ 5,33.

O Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz) divulgou a nova tabela de preço, que foi publicada na edição desta quinta-feira, 25, do Diário Oficial da União (DOU).

O Confaz também informou que, a partir do início do próximo mês, os Estados e o Distrito Federal adotarão o Preço Médio Ponderado ao Consumidor Final (PMPF) para combustíveis referidos em convênio.

Fonte: A Gazeta do Acre