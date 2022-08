Prêmio de valorização dos servidores fazendários será pago nesta sexta

- Publicidade -

O Estado do Acre realiza nesta sexta-feira, 5, o pagamento do Prêmio Anual de Valorização da Atividade Fazendária aos servidores da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz). Mais de 194 servidores serão contemplados.

A bonificação é paga aos integrantes do quadro de pessoal efetivo da Sefaz em exercício, podendo ser dividida em duas parcelas. A premiação é calculada a partir de metas gerais de trabalho, e acordo com critérios definidos em decreto.

“O pagamento da primeira parcela do prêmio é mais um compromisso do Estado com os servidores, que, graças aos seus esforços, atingiram a submeta de arrecadação, fazendo jus aos proventos”, observou o gestor.

Os presidentes dos sindicatos dos servidores da Sefaz se manifestaram sobre o pagamento.

Solange Cruz, presidente do Sindicato dos Sefaz, destaca: “Quero agradecer ao governador Gladson Cameli e ao secretário Amarísio Freitas, pelo compromisso e a responsabilidade de manter o pagamento do prêmio da Sefaz em dia, garantido a satisfação dos integrantes do Fisco, com um excelente serviço prestado aos cidadãos acreanos”.

Já Nicolas Aurélio, presidente do Sindicato do Fisco estadual, reforça que “a diretoria do Sindifisco entende que o pagamento da primeira parcela do prêmio de valorização, dentro do prazo estabelecido, é o reconhecimento, pelo governo do Estado, do trabalho realizado pelos auditores da Receita estadual e dos demais servidores da Sefaz”.

Fonte: Assessoria