Prejuízo no tráfico: PRF apreende mais de 200 kg de maconha na BR-364

O trabalho de fiscalização ocorrido no final da tarde desta terça-feira, dia 30, resultou na apreensão de uma grande carga de maconha que estava sendo levada em um caminhão na BR 364, nos limites do município de Rio Branco, capital do estado do Acre.

O trabalho de rotina dos patrulheiros ao parar um caminhão, os fizeram localizar caixas escondidas vários ‘tijolos’ que estavam em caixas de papelão atrás do banco na cabine. Duas pessoas, um passageiro e o passageiro receberam voz de prisão de imediato enquanto retiravam toda a droga de dentro do veículo para sere pesada.

Ao todo, foi pesado 202 quilos de maconha que possivelmente seria para abastecer os pontos de venda na Capital acreana. A dupla detida receberam voz de prisão e em seguida conduzidos para a sede da Polícia Federal para serem ouvidos.

Os 202 quilos e o caminhão modelo Wolksvagem apreendidos, também foram levados para a PF, onde passariam por perícia. Tudo será apresentado ao judiciário e ficarão a disposição da Justiça para os procedimentos em relação ao caso.

As investigações estão em aberto.

Fonte: OAltoAcre