Prejuízo ao crime: Polícia prende casal com droga e dinheiro no ”Papouco”

- Publicidade -

A Polícia Militar através da guarnição do Giro motorizado, prendeu dois indivíduos identificados por Júlio Henrique Barros da Silva, de 21 anos e Antônia Jania Paula Santos de 28 anos, contra ambos implica o crime de tráfico de drogas. A prisão aconteceu na noite desta sexta-feira (26), rua Floriano Peixoto, bairro Dom Giocondo, popularmente conhecido como “Papouco”, que fica localizado na região de Central de Rio Branco.

Segundo consta, os militares estavam realizando um Patrulhamento a pé, para não chama atenção dos traficantes, em uma região bem conhecida pela grande presença de usuários de drogas e comercialização de entorpecentes.

Os policiais se aproximaram pela área de mata que tem por trás das casas, próximo às margens do rio Acre. Ao fazer a aproximação, os PMs avistaram dois indivíduos manipulando uma substância que aparentava ser entorpecentes.

Em seguida, um dos moradores gritou que a polícia estava no morro, que era pra todo mundo correr, para não ser preso em flagrante.

Júlio e Antônia ainda tentaram correr e se desfazer de algumas coisas que estavam nas suas mãos, jogando em uma área de mata. Mas a guarnição alcançou os dois, e com eles foi encontrado uma faca que estava na cintura do rapaz e dinheiro. Já com Antônia os PMs encontraram um bolsa pochete contendo drogas, dinheiro e uma lista de contabilidade com nomes e preços de quem pagou o papel insulfilme. Júlio e Antônia estavam com 2.205 reais em espécie e quatro barras de maconha. Ambos tentaram se desfazer de seus celulares, mas a polícia conseguiu apreender os dois aparelhos.

Diante dos fatos obtidos em relação ao flagrante do momento, a dupla recebeu voz prisão e foram conduzidas para a Delegacia Central de Flagrantes – DEFLA, onde foram entregues as autoridades competentes, e irão responder por tráfico.

Lembrando que Júlio já foi preso por tráfico de entorpecentes no mesmo local e estava em liberdade, já a mulher que foi presa, era monitorada por tornozeleira eletrônica, e já responde por tráfico de drogas.