Prefeitura leva orientações sobre a importância do leite materno às mulheres das zonas rural e urbana de Rio Branco

A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Divisão Ciclos de Vida/Programa Saúde da Criança da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), realiza durante todo este mês, atividades em alusão ao Agosto Dourado, mês de conscientização sobre a importância do aleitamento materno.

A ação desta segunda-feira (15), foi realizada na USF Manoel Marques, no Km-14 da Estrada Transacreana, com participação de grávidas, lactantes com seus bebês, pais e profissionais da Unidade de Saúde.

O objetivo foi levar informações sobre a amamentação à população da zona rural, que reside a longas distâncias dos centros urbanos, orientar e informar sobre o valor do leite materno e dos riscos do uso de seus substitutos e quando são necessários, os benefícios do leite materno na saúde da criança e a importância da amamentação para a mãe, na recuperação pós-parto, prevenção do câncer de mama e ovário, o vínculo entre mãe e filho e, ainda falar sobre eventuais dificuldades ao longo do processo da amamentação.

O leite materno, padrão ouro de qualidade, além de ser o melhor e o mais indicado alimento para o bebê, é gratuito, sempre fresquinho e pronto para ser oferecido ao bebê, fortalecendo o sistema imunológico e protegendo de alergias e infecções. O aleitamento diminui as chances de desnutrição, obesidade infantil, prepara a musculatura oral para mastigação e fala e estimula o desenvolvimento cognitivo e intelectual da criança.

