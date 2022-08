Prefeitura inicia limpeza de córregos nas dez regionais da capital acreana

- Publicidade -

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, deu início nesta segunda-feira, 15, à limpeza de 30 córregos situados nas dez regionais da capital acreana, nos pontos mais críticos e de difícil acesso. A ação, que faz parte do programa “Acelera Rio Branco” da Secretaria Municipal de Cuidados com a Cidade (SMCCI).

Com a iniciativa, a Prefeitura pretende levar serviços de infraestrutura e melhor qualidade de vida para população, é o que explica o secretário Municipal de Cuidados com a Cidade, Joabe Lira.

“O prefeito tem pedido agilidade nessa ação, para que possamos aproveitar ao máximo o verão. Estamos iniciando a limpeza de 30 córregos com a escavadeira hidráulica e 50 de forma manual, nos locais que não precisa da utilização do maquinário. Essa limpeza irá impactar positivamente, no período invernoso, evitando que nessas margens possa alagar, o que causa grandes transtornos para que mora nesses locais. Esse é um impacto positivo na qualidade de vida dos rio-branquenses”, frisou o secretário.

Segundo o prefeito, a maioria dos córregos estão obstruídos. ” As pessoas jogam máquina de lavar, cadeiras, geladeira velha. Isso não pode acontecer. Estamos nos preparando para o inverno, para não termos problemas com as enchentes, que ocorrem sempre em nossa cidade”, frisou.

Na ocasião, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semeia) plantou mudas de plantas nas áreas contempladas com a limpeza.

Fonte/ A Gazeta do Acre