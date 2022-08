Prefeitura de Rio Branco revitaliza açude de animais no Parque Ambiental Chico Mendes

- Publicidade -

A prefeitura de Rio Branco, por meio das secretarias Municipais de Meio Ambiente (Semeia), Cuidados Com a Cidade (SMCCI) e Agropecuária (Seagro), está empenhada em promover a revitalização do açude das tartarugas, tracajás e antas do Parque Ambiental Chico Mendes, que nunca tinha sido limpo.

O secretário municipal de Meio Ambiente, Carlos Alberto Nasserala, ressaltou o apoio que estão recebendo.

“Nós temos aqui o apoio do nosso prefeito Tião Bocalom, da Secretaria Municipal de Cuidados com a Cidade e da Seagro, para realizar essa limpeza, que desde sua inauguração, há 26 anos, não era realizada”.

O secretário explicou ainda que o açude onde os animais ficam possui uma lama semelhante a movediça e que, com isso, os animais acabavam lutando pela sobrevivência.

“Os animais viviam em uma dificuldade muito grande”, disse.

Joseline Guimarães, gerente do parque, conta que os funcionários desejavam há mais de 10 anos essa revitalização, para a melhoria da qualidade de vida dos animais.

“As antas têm necessidade de uma água agradável, igualmente as tartarugas e os tracajás. Agora vamos voltar a reproduzir esses animais.

A gerente ressaltou que todos os animais do açude foram remanejados para locais seguros, enquanto é realizada a limpeza do local.

“Temos várias etapas para concluir. Os animais estão bem e em ambientes seguros”, explicou.

Seu Raimundo Nonato é funcionário do parque desde a inauguração, em 1996. Ele conta com alegria como essa revitalização é importante.

“É uma realização. Pois, um trabalho desse que está sendo feito, com animais de porte grande, que precisam de um espaço bom e com bastante água. Estou me sentindo muito bem agora, realizado com essa nova realização”, concluiu.

Fonte: Assessoria