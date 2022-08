Prefeitura de Rio Branco realiza mutirão de vacinação antirrábica para cães e gatos, neste sábado

- Publicidade -

A Prefeitura de Rio Branco realiza, no próximo sábado, 13 de agosto, das 8h às 16h, na Praça da Semsur, um mutirão de vacinação contra a raiva, com objetivo de vacinar os animais de estimação, em todas as regiões de Rio Branco.

Podem ser vacinados cães e gatos a partir de três meses de idade. Além da vacinação contra raiva, que é obrigatória e válida por um ano, também haverá animais disponíveis para adoção.

Segundo o coordenador de campo de vacinação na Capital, Ary Alves, as equipes da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) realizaram uma busca ativa para vacinação antirrábica nos bairros Sobral e Ayrton Senna.

“Estamos indo de casa em casa, orientando a população. Traga seu cão, seu gato, a partir dos três meses de vida!”, convidou ele.

Fonte/ A Gazeta do Acre