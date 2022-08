Prefeitura de Rio Branco realiza dia “D” de vacinação contra a poliomielite neste sábado

- Publicidade -

A prefeitura de Rio Branco, por meio da secretaria municipal de Saúde (Semsa) realiza neste sábado, (20), o dia “D” de imunização contra a poliomielite. A vacinação ocorrerá simultaneamente em todo país.

“O nosso prefeito Tião Bocalom, pediu pra que a gente fizesse essa campanha, para poder intensificar e levar a vacina mais próximo da população”, explicou a secretária da Semsa, Sheila Andrade.

Dez pontos de vacinação, espalhados pela capital, estarão abertos, são eles:

Urap Roney Meireles

Urap Cláudia Vitorino

Urap São Francisco

Urap Eduardo Asmar

Urap Rozangela Pimentel

Urap Vila Ivonete

Urap Hidalgo de Lima

USF Cidade do povo

Shopping popular

Via Verde Shopping

A meta da prefeitura é imunizar 1.600 crianças de 0 a 4 anos 11 meses e 29 dias. Outras vacinas também estarão disponíveis nas unidades de saúde, para que as mães ou responsáveis atualizem as carteiras de vacinação de suas crianças.

A secretária falou também sobre os horários de atendimento ao público.

“As Uraps e o Shopping Popular estarão abertos das 8h às 16h e lá no shopping Via Verde das 14h às 20h”, concluiu.

Fonte: Assecom