Prefeitura de Rio Branco nomeia e convoca candidatos de concurso da Educação para entrega de documentos

A Prefeitura Municipal de Rio Branco divulgou na edição desta terça-feira, 09 de agosto, do Diário Oficial do Estado (DOE), a relação de candidatos nomeados no concurso público da Secretaria Municipal de Educação referente ao edital de janeiro de 2019.

As vagas no processo são para cuidador pessoal, professor da educação especial em libras e bilíngue, professor de educação infantil e professor de ensino fundamental para a zona urbana e rural.

Conforme a publicação, os candidatos nomeados deverão comparecer na Junta Médica do Município, situada na Rua Manoel Cesário, nº 450, Bairro Capoeira portando os exames admissionais descritos no edital. Após realização dos exames e sua homologação pela Junta médica, deverá o candidato comparecer à sede da Secretaria Municipal de Gestão Administrativa – SMGA, da Prefeitura Municipal de Rio Branco, Departamento de Gestão de Pessoas, situada na Rua Alvorada, nº 411 – Bairro Bosque, a fim de entregar a documentação constante do anexo II deste Decreto, nos dias úteis, das 8h às 12h e das 14h às 17h.

Os nomeados terão o prazo de 30 dias, podendo ser prorrogável por igual período, a contar da data de publicação do Decreto, para providenciar a documentação.

Para mais informações, basta acessar o edital de nomeação disponível na edição desta terça-feira, 9, do DOE.

Fonte/ A Gazeta do Acre