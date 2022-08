Prefeitura de Rio Branco anuncia construção de três passarelas entre os bairros Alto Alegre e Tancredo Neves

- Publicidade -

O prefeito Tião Bocalom anunciou, nesta terça-feira, 23, a construção de três passarelas na divisa entre os bairros Alto Alegre e Tancredo Neves. Na ocasião, o chefe do Executivo municipal, acompanhado do secretário de Cuidados com a Cidade (SMCCI), Joabe Lira, e do diretor-presidente da Empresa Municipal de Urbanização (Emurb), engenheiro Assis Benvindo, conversou com moradores da rua Juarez Távora, localizada naquela regional.

“A expectativa é grande, porque estávamos esquecidos, como vocês estão vendo. Fomos nós que construímos essa ponte, porque não tinha, e com o tempo ela vai quebrando e acabando. Tem escola aqui perto, e os alunos correm o risco de se acidentarem. Com a construção dessas passarelas, vai melhorar 100%”, comentou a moradora Adriana Lima.

O prefeito destacou a atuação da Secretaria de Cuidados com a Cidade (SMCCI), que está fazendo a limpeza das ruas e a revitalização de alguns trechos da estrada que liga os dois bairros. “Estamos reforçando o compromisso da nossa gestão com os moradores. Essa passarela onde nós estamos está balançando, por isso a Secretaria de Cuidados com a Cidade vai construir três passarelas, coisa que nunca a prefeitura fez, sempre foram os moradores que fizeram”, pontuou Bocalom.

A Gazeta do Acre