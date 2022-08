Prefeitura de Marabá abre concurso público com 566 vagas

- Publicidade -

Um emprego estável, bem remunerado e com horários que variam pouco. Você pode conseguir tudo isso em um cargo público, prestando um concurso. E para quem deseja ingressar nesta área, a Prefeitura Municipal de Marabá, no sudeste do estado, publicou o tão aguardado edital do certame.

São 566 vagas, além do cadastro reserva, para cargos de professores de ensino superior para atuação na área rural e urbana do município. O candidato poderá realizar sua inscrição na modalidade online (via internet) no site da Fadesp, instituição organizadora do certame.

As vagas são para professores que tenham licenciatura em Pedagogia, Língua Portuguesa, Matemática, História, Ciências, Educação Física, Língua Portuguesa com habilitação em Língua Estrangeira Inglês e/ou licenciado em Língua Estrangeira Inglês.

As inscrições começaram nesta quarta-feira (10) e terminam dia 12 de setembro de 2022. A taxa de inscrição é de R$ 80,00.

Confira as vagas abaixo:

O salário base dos professores selecionados é de R$ 2.381,07. Com carga horária semanal (20 horas ou conforme Regime Jurídico Único).

A prova objetiva será realizada no próximo dia 25 de setembro, das 9h às 13h.

