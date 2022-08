Prefeitura de Brasiléia realiza mais de 1000 atendimentos de saúde na zona rural

- Publicidade -

A Prefeitura Municipal de Brasiléia, através da Secretaria de Saúde, realizou no sábado, 13, mais uma edição do programa Saúde Itinerante. A ação aconteceu no seringal Paquara, colocação cinco irmãos, propriedade do Senhor Josemar Felix.

Foram realizados, simultaneamente, atendimentos ao público em geral, sendo ofertado atendimento médico, psicológico, vacinas de Covid, vacina de rotina, distribuição de medicamentos, teste rápido de hepatite, sífilis, HIV, PCCU, regulação de exames e atendimento do Auxilio Brasil.

O secretário de saúde, Francélio Barbosa, falou sobre as ações que estão sendo realizadas na comunidade. “Essa ação foi planejada com objetivo de levar atendimento em saúde às comunidades mais distantes, pois sabemos que é compromisso da gestão atender da melhor forma possível os munícipes de Brasiléia, levando o melhor atendimento em saúde, e desta vez estamos aqui na comunidade rural onde realizamos mais de 1.200 procedimentos em saúde.

A atividade também desenvolve ações na área da educação em saúde, com orientações sobre prevenção de doenças, saúde bucal para crianças e outros cuidados, o que fortalece os serviços na área da atenção básica nas comunidades rurais.

O Secretário de assistência social, Djahilson Américo fala sobre o atendimento do Programa Auxilio Brasil. ” Aproveitamos a oportunidade e o público para levarmos o atendimento do Auxilio Brasil para a comunidade que participou do itinerante, foi uma ação conjunta e que beneficiou a comunidade do quilômetro 59 e moradores do ramal, onde a equipe percorreu mais 55 quilômetros de ramal levando o atendimento àquela comunidade”, finalizou.

Fonte/ O Alto Acre