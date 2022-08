Prefeitura de Brasiléia entrega folha para 664 novos contemplados do Auxílio Brasil

Estiveram presentes a prefeita Fernanda Hassem, coordenador do Auxilio Brasil, Elisson Negreiros, vereador Elenilson Cruz, coordenadora do programa Nacional de Imunização, enfermeira Carol Santiago, representante das famílias beneficiadas, Francisca Eulália, residente no do km 29 e centenas de novos contemplados com o Programa.

Na oportunidade também foi realizado atendimento em saúde, com a oferta de vacinas e pesagem do Auxilio Brasil. Cada contemplado receberá o valor de R$ 600,00 (Seiscentos reais), até o final do ano de 2022.

Dona Francisca Eulália , moradora do km 29, fala da importância do benefício para ajudar na renda da sua família. “Eu não tinha nenhuma renda, sou agricultora e sobrevivo da venda de pequenos animais , esse auxilio vai ser uma grande ajuda para o sustento da minha família”, disse.

Valdenice Conceição é uma das novas beneficiárias do auxílio e fala sobre a importância da renda extra. “Para mim é motivo de muita alegria poder ser beneficiada com o Auxílio Brasil, que Deus abençõe e proteja a todos nós, posso dizer que estou muito satisfeita com o trabalho feito e agradeço muito, esse auxílio vai me ajudar demais nas despesas de casa”. Concluiu.

Para a Prefeita Fernanda Hassem é muito gratificante entregar a folha para centenas de novos contemplados. ” Somente ese ano foram contempladas mais de 1.600 famílias, totalizando mais de 4 mil famílias em Brasiléia. Agradeço a equipe de assistência social, que tem se empenhado muito para atender a nossa população, além disso temos frente de trabalho nos ramais, na zona urbana, levando asfaltamento ao bairro Nazaré. Nossa gestão não tem parado, no intuito de proporcionar melhores condições a nossa comunidade”, disse a Prefeita.

Fonte/ O Alto Acre