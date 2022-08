Prefeitura de Arraial do Cabo – RJ anuncia oportunidades em processo seletivo

Este certame será coordenado e executado pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia e pela Secretaria de Administração da cidade de Arraial do Cabo.

Processo seletivo Prefeitura de Arraial do Cabo: oportunidades

As convocações dos profissionais estarão condicionadas às necessidades de substituições na Rede Municipal de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia para o ano de 2022 e para o ano subsequente.

Confira quais as funções disponíveis no processo seletivo Prefeitura de Arraial do Cabo:

Assistente Social: oportunidade de nível superior;

Auxiliar Administrativo: nível médio;

Auxiliar de Creche: nível médio;

Auxiliar de Serviços Gerais: oportunidade de nível fundamental;

Fisioterapeuta: oportunidade de nível superior;

Fonoaudiólogo: oportunidade de nível superior;

Inspetor de Alunos: nível médio;

Inspetor Escolar: oportunidade de nível superior;

Motorista D: oportunidade de nível fundamental;

Orientador Educacional: oportunidade de nível superior;

Professor Docente II C : oportunidade de nível superior;

: Professor Docente I – Educação Artística : oportunidade de nível superior;

: Professor Docente I – Ciências : oportunidade de nível superior;

: Professor Docente I – Educação Física: oportunidade de nível superior;

Professor Docente I – Física: oportunidade de nível superior;

Professor Docente I – Geografia: oportunidade de nível superior;

Professor Docente I – História: oportunidade de nível superior;

Professor Docente I – Língua Inglesa: oportunidade de nível superior;

Professor Docente I – Língua Portuguesa: oportunidade de nível superior;

Professor Docente I – Matemática: oportunidade de nível superior;

Professor Docente I – Química: oportunidade de nível superior;

Psicóloga: oportunidade de nível superior;

Secretária Escolar: oportunidade de nível médio;

Supervisor Educacional: oportunidade de nível superior;

Vigia: oportunidade de nível fundamental;

Professor Docente I com especialização em libras (todas as áreas): oportunidade de nível superior;

Professor Docente I com especialização em Braile (todas as áreas): oportunidade de nível superior;

Professor Docente I com curso de Atendimento Educacional Especializado (todas as áreas): oportunidade de nível superior;

Professor Docente II com especialização em libras: oportunidade de nível superior;

Professor Docente II com especialização em Braile: oportunidade de nível superior;

Professor Docente II com curso de Atendimento Educacional Especializado: oportunidade de nível superior;

Técnico de Enfermagem: oportunidade de nível técnico.

É importante salientar que, além do nível de escolaridade sinalizado, outros requisitos podem ser solicitados. Por isso, leia atentamente o edital de seleção e saiba os detalhes.

Processo seletivo Prefeitura de Arraial do Cabo: inscrições

Os interessados devem solicitar participação no processo seletivo Prefeitura de Arraial do Cabo, exclusivamente via internet, no período de 8 a 12 de agosto de 2022.

As inscrições serão gratuitas, e realizadas no site da Prefeitura Municipal. No momento da inscrição, será preciso preencher todos os campos obrigatórios com os dados pessoais, função pretendida, experiência profissional, titulação, além de anexar os documentos solicitados.

Processo seletivo Prefeitura de Arraial do Cabo: saiba mais

Os candidatos serão avaliados por meio de uma única etapa, de caráter classificatório e eliminatório, que é a prova de títulos. A pontuação será conforme a formação acadêmica, formação continuada e à experiência profissional na área

O processo seletivo simplificado terá vigência por um ano, podendo ser prorrogado por igual período para atender ao excepcional interesse público. Para saber mais detalhes, acesse o edital completo no Diário Oficial do Município de Arraial do Cabo, edição de 1 de agosto de 2022.

Quaisquer dúvidas podem ser sanadas entrando em contato com a Prefeitura pelo telefone (22) 2622-1650, ou no endereço de e-mail [email protected]