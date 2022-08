Prefeito Zequinha, Nicolau e o presidente da Câmara Municipal de Cruzeiro do Sul estão fechados com Ney Amorim e Gladson Cameli

- Publicidade -

Uma grande reunião política com a participação de mais de 500 pessoas, na noite da última sexta-feira (12), em Cruzeiro do Sul, marca o anúncio de apoio ao candidato a candidatura ao senado de Ney Amorim por lideranças de peso da política cruzeirense que também manifestam apoio incondicional e abraçaram novamente à candidatura à reeleição do governador Gladson Cameli.

Num dos maiores encontros políticos dos últimos tempos participaram o prefeito Zequinha Lima e a primeira-dama Lurdinha, o deputado estadual Nicolau Júnior, o presidente da Câmara Municipal de Cruzeiro do Sul, vereador Franciney Freitas, o ex-prefeito de Porto Walter e candidato a deputado federal Zezinho Barbary, secretários municipais, o vereador Leandro Cândido e outras lideranças da política cruzeirense.

A grande manifestação de apoio a Ney Amorim e Gladson Cameli é de fundamental importância para este início da caminhada, depois da aprovação das candidaturas na grande convecção, a maior de todas que aconteceram na capital e fortalece cada vez mais a candidatura do ex-deputado que pelo seu trabalho em prol dos acreanos conquistou a vaga para disputar a eleição do Senado com aval de Gladson Cameli.

O prefeito Zequinha Lima destacou a presença da militância que compareceu ao ato político ao destacar a presença dos candidatos Nicolau Júnior, que disputa a reeleição, Zezinho Barbary, como candidato a deputado federal e Ney Amorim, candidato ao Senado que além do apoio do prefeito e das demais lideranças

recebe também a manifestação de outra forte liderança da região, o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais (STR) de Cruzeiro do Sul, Chagas.

O deputado Nicolau Júnior, um dos maiores entusiastas da candidatura de Ney Amorim ao Senado, além de amigo particular, demonstrou sua alegria e ao lado do prefeito Zequinha manifestou seu apoio e confiança numa campanha vitoriosa com o apoio da militância de Cruzeiro do Sul. Ney Amorim tem conquistados muito apoio no Juruá que cada dia mais cresce com suas andanças.

Muito animado com a manifestação das principais lideranças políticas do Juruá a sua candidatura ao Senado Ney Amorim mostrou humildade ao agradecer o apoio e carinho recebido momento que destacou que a candidatura principal é a do governador Gladson Cameli, mas reeleger o deputado Nicolau Júnior, o ex-prefeito Zezinho Barbary deputado federal será a grande prioridade do grupo que une forças para vencer.

Uma manifestação de grande peso e importância política foi o apoio incondicional demonstrado na tarde desta sexta-feira pelo prefeito de Mâncio lima, Isaac lima, que reuniu grande número de lideranças políticas do município para anunciar sua decisão de trabalhar pela candidatura de Ney Amorim em mais uma grande conquista no vale do Juruá que começa a abraçar e apoiar o candidato.

Fonte/ Portal A Voz do Norte