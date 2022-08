Prefeito Tião Bocalom pede afastamento do PP por 120 dias para apoiar candidatura de Petecão

- Publicidade -

Apoiador fiel do candidato ao governo do Estado do PSD, senador Sérgio Petecão, o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, formalizou nesta terça-feira, 16, o seu pedido de afastamento por 120 dias do Partido Progressistas (PP).

Como o PP tem candidato ao governo do Acre — Gladson Cameli e Mailza Gomes —, e Bocalom optou por seguir a caminhada com Petacão, o prefeito achou prudente de sua parte se afastar oficialmente do partido, neste período de campanha.

Mesmo tendo Bocalom como candidato do Progressistas, em 2020, o governador Gladson Cameli escolheu apoiar a ex-prefeita Socorro Neri, nas eleições municipais.

Bocalom, que defendia a saída de Mailza para o Senado, declarou apoio à Márcia BIttar (PL), após o anúncio de que a senadora Mailza Gomes seria a vice na chapa de Cameli.

Fonte: A Gazeta do Acre