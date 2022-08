Preços da gasolina, diesel e etanol recuam mais de 5% em agosto, diz ANP

- Publicidade -

O preço da gasolina, do etanol e do diesel S-10 no Brasil recuou, em média, mais de 5% em agosto, com o impacto, principalmente, da redução das cotações nas refinarias da Petrobras em meio à queda do preço do petróleo no exterior, segundo pesquisa divulgada na sexta-feira (19) pela reguladora ANP.

Fazia duas semanas que a agência não divulgava o levantamento semanal de preços nos postos em razão de uma tentativa de ataque cibernético aos seus sistemas no dia 4 de agosto.

No caso da gasolina comum, a queda acumulada nas três primeiras semanas de agosto foi de 5,92%, caindo de R$ 5,74 o litro na última semana de julho para R$ 5,40.

O diesel S-10 ficou, no acumulado, 5,06% mais em conta em relação ao preço médio registrado no fim de julho, tendo o litro recuado de R$ 7,51 para R$ 7,13.

O etanol hidratado, por sua vez, acompanhou a redução do preço da gasolina, caindo 5,46% no acumulado das três primeiras semanas de agosto.

Essas reduções refletem o reajuste de preços nas refinarias feito pela Petrobras de 3,89% e 4,85% na gasolina, em 29 de julho e 16 de agosto, respectivamente, e de 3,56% e 4% no diesel S-10, em 5 e 12 de agosto, respectivamente.

Além disso, ao longo de julho os preços foram pressionados nas bombas pela redução de tributos, especialmente da gasolina e do etanol.