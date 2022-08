Preço da gasolina: o que os motoristas podem esperar para os próximos dias?

- Publicidade -

O preço da gasolina vinha apresentando altas constantes nos últimos meses. O respiro para o bolso dos motoristas ocorreu apenas entre os meses de julho e agosto, quando houve o corte do teto do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) e outras três reduções pela Petrobras.

Com essas oscilações nas bombas, muitos motoristas estão inseguros a respeito do valor cobrado pela gasolina nos próximos dias. Além da cobrança do ICMS, imposto estadual reduzido entre 17% e 18% sobre os combustíveis e outros segmentos, a nova legislação também zerou a tributação federal, o equivalente a 10% na composição do preço do produto.

Preço do petróleo

A cotação do petróleo no mercado internacional fez com que a Petrobras anunciasse novas definições para o preço da gasolina repassado às distribuidoras. O barril do petróleo apresentou redução de 5% após a desaceleração da economia da China e os riscos de recessão. Esse cenário fez com que os valores cobrados pelo produto caíssem internacionalmente.

E a tendência é de novas reduções, pois, de acordo com a Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis (Abicom), o preço praticado pela Petrobras ainda está alto, cerca de 10% acima do valor de mercado no mundo. Sendo assim, ainda há espaço para uma nova redução da gasolina pela petroleira, na casa dos R$ 0,33 por litro.

Para onde vai o preço da gasolina?

Segundo analistas, a previsão é de que o preço do combustível se estabilize nos próximos dias ou apresente novas quedas. Tudo vai depender dos desdobramentos da macroeconomia. Em razão da alta da inflação no mundo, os bancos centrais tendem a aumentar os juros, impedimento que os preços das commodities, a exemplo, o petróleo, subam.

Portanto, a tendência é de queda, mas como pode haver oscilações na economia mundial, os motoristas sempre devem ficar de olho sobre possíveis mudanças inesperadas.

Recentemente, dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostram que a gasolina caiu, em média, 15,48% nas bombas apenas no mês de julho. Dessa forma, o valor médio chegou a R$ 5,74 no país.

