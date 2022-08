Por que Pelé ainda é o maior jogador de futebol do mundo

- Publicidade -

Ele é o maior artilheiro do planeta e tricampeão da Copa do Mundo e todos nós conhecemos ele como Pelé. O lendário jogador de futebol tem agora 81 anos e, infelizmente, está lidando com alguns problemas de saúde preocupantes.

Pelé foi submetido a uma cirurgia para retirar um tumor do cólon em setembro e passou um mês em recuperação. Os médicos disseram que ele seria tratado com quimioterapia após a cirurgia e no dia 8 de dezembro foi internado em São Paulo para tratamento posterior relacionado ao tumor.

Os relatórios dizem que ele está estável e será liberado em alguns dias. Pelé postou vários vídeos otimistas desde sua cirurgia em setembro afirmando que está se sentindo melhor a cada dia.

Nós aproveitamos para relembrar feitos impressionantes do ex-atleta e mostramos porque ele continua sendo o maior jogador da história!