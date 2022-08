Por novo desafio, Fabrício Werdum treinará boxe com medalhista olímpico

- Publicidade -

Bicampeão mundial de jiu-jitsu e ex-campeão do peso-pesado do UFC, Fabrício Werdum tem novos planos para a carreira. O atleta deseja lutar boxe no evento Fight Music Show, que será realizado em 25 de setembro, na Arena da Baixada, em Curitiba. Para ficar em forma de combate, ele terá a ajuda de um medalhista olímpico.

Werdum está determinado a dar um show nos ringues e, para isso, foca na melhor preparação possível ao lado de Abner Teixeira, peso-pesado do boxe e medalhista de bronze nos Jogos Olímpicos de Tóquio na categoria peso pesado.

A primeira edição do “Fight Music” teve como luta principal o duelo entre o ex-boxeador Popó e o influenciador digital Whindersson Nunes. A segunda promete movimentar ainda mais os fãs da nobre arte.

“O Fabrício Werdum treinará com o Abner Teixeira. Ele está interessado em lutar boxe. Então, nada melhor do que o ex-campeão pesado do UFC treinar com nosso atleta peso pesado da seleção olímpica”, explica Mateus Alves, técnico da Seleção Brasileira de boxe.

Fabrício, de 45 anos, tem um currículo vitorioso. Foi campeão do UFC em 2015, após derrotar Cain Velásquez, por finalização. Em 2016, perdeu o cinturão após perder para Stipe Miocic, por nocaute.

Ao longo da carreira, Werdum também protagonizou lutas importantes com Roy Nelson e Junior Cigano.

Além de ex-campeão do peso-pesado no UFC, Werdum também é bicampeão mundial e campeão europeu de jiu-jitsu. O lutador brasileiro é faixa preta de 2º grau, além de faixa preta em judô e Prajied Petro em muay thai. Ele também já lutou no Pride, no Strikeforce e no Jungle Fight.

Fonte/ Portal LANCE