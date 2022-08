Por falta de provas documentadas ABIN e Polícia Federal finalizam as investigações contra “Jair Renan”o filho do Presidente jair Bolsonaro

- Publicidade -

A Polícia Federal informou em um relatório que a Agência Brasileira de Inteligência (Abin), finalizou as investigação envolvendo Jair Renan Bolsonaro, o filho do Presidente Jair Bolsonaro (PL). As informações são do jornal O Globo.

A operação da Abin auxiliou a Polícia Federal e aconteceu em 16 de março de 2021, quatro dias depois de Jair Renan ser alvo de uma investigação da PF, assim como o preparador físico dele, Allan Lucena. Ambos eram acusados de falicitar caminhos para empresários que quisessem participar de trâmites para receber dinheiro público.

A PF analisou o caso e, em relatório, declarou que a atuação da ABIN.

Ao jornal O Globo, a ABIN informou que não há documentos oficias sobre a operação.

Fonte/ Portal Yahoo.com