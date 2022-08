População de Mâncio Lima recebe serviços do Programa Saúde Itinerante

- Publicidade -

Nos dias 30 e 31, a população de Mâncio Lima recebeu a ação do Programa Saúde Itinerante, da Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre). Os atendimentos ocorreram na Escola Padre Edson Dantas. Entre consultas e exames, foram realizados no total 1.650 procedimentos.

O objetivo da edição do Saúde Itinerante foi garantir vazão às filas de espera de diversas especialidades: ginecologia, ortopedia, obstetrícia, pediatria, por exemplo. Além disso, também foram ofertados exames de apoio diagnóstico e ultrassonografia, atendimento social, dispensa de medicamentos, terapia ocupacional, pediatria e atendimento de enfermagem.

As ações ocorrem em parceria com as Secretarias Municipais de Saúde, que realizam o levantamento das filas de espera e repassam às equipes do Estado para que o serviço ocorra de maneira eficaz.

Confira os números:

Clínica-Geral: 18

Ortopedia: 80

Infectologia: 31

Ginecologia: 98

Pediatria: 95

Enfermagem: 300

Odontologia – Bucomaxilofacial: 124

Serviço Social: 17

Raio-x : 75

Raio-facial: 18

Elastografia Hepática: 30

Colposcopia: 13

PCCU: 18

Exames Laboratoriais: 40

Biópsia de Colo de Útero: 08

Teste Rápido para Hepatites B e C, HIV e Sífilis : 16

Vacinas: 32

Receitas Atendidas: 143

Consultas Reguladas no Itinerante: 322

Consultas Reguladas para outras unidades: 24

Exames Regulados no Itinerante: 123

Exames Regulados para o Hospital do Juruá: 22

