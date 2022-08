Policlínica Barral y Barral continua com seus atendimentos para todos os públicos de Rio Branco

- Publicidade -

É difícil o público elogiar o atendimento oferecido pela saúde da rede pública, mas essa unidade da capital está superando as expectativas de seus pacientes. Mesmo com todas as dificuldades impostas pela realidade, a Policlínica Barral y Barral segue com sua rotina de serviços ao público.

O Coordenador Geral da Policlínica Barral y Barral, Jorge Pimenta, informou quais os serviços que estão disponíveis para a população geral.

Remédios

Farmácia com estoque regular de medicamentos, inclusive remédios cuja distribuição precisam de receita médica.

Exames

Diversos exames são feitos diariamente na unidade (inclusive exames de covid)

Preventivo

Mulheres fazem exames diários na Policlínica Barral e Barral

Covid-19

Vacinação diária para quem quiser se proteger do Covid-19,feito pelo período da tarde, para não ocorrer a contaminação cruzada, devido ter atendimento pediátrico pelo período da manhã. São feitos a entrega de 80 fichas, no horário das 12:00 e com o início as 13:00.

Médico

Atendimento pela manhã e à tarde. É entregue as fichas para os usuários no período das 06:00 da manhã, tanto para o período da manhã/tarde, e atendimento pediátrico pelo período da manhã.

Vacinação Covid/Influenzae:

Ocorre durante o horário das 08:00 às 16:00 horas, não fechamos no horário de 12:00. Para a vacinação de Influenzae (Gripe) é necessário documento com foto e cartão do SUS, atualizado com o número do GMUS.

Atendimento da farmácia

Ocorre durante o período de 07:00 às 17:30, atendimento com receituários, tanto particular quanto da rede pública, contudo e receituário é necessário ser de Rio Branco – Acre.

Atendimento Regulados:

Consultas puericultura (1° consulta do bebê), teste da mãezinha, CEO; Fisioterapia pélvica, eletrocardiograma, ultrassom obstétrica e endovaginal, geriatria, psicologia, pequenas cirurgias, exames dermatológicos.

Salas e Identificação

1°PISO:

Sala 1 – Vigilância Epidemiológica

Sala 2– Curativo

Sala 4 a 8– Consultório médico

Sala 09 – Consultório de 13enfermagem

Sala 10– Teste Rápido

Sala 11 – Sala da criança

Sala 12 – Consultório

Sala 13,14 e 15- Laboratório ( teste da mãezinha e leishmaniose/ Malária)

2° PISO

Sala. 19 – Ceo

Sala 20- Expurgo

Sala 21 – Esterelização

Sala 22 – Fisioterapia pélvica

Sala 23- Eletrocardiograma

Sala 24- À tarde pré-natal

Sala 25– Ultrassonografia

Sala 26– Pré – natal

Sala 27– Sala da vacina

Sala 28 e 29-Geriatria

Sala 30 – Medicação

Sala 31– Psicóloga

Sala 32– TI

3° PISO

Sala 34– Pequenas cirurgias

Sala 35– Teleatendimento

Sala 36- Expurgo

Sala 37– Teleatendimento

Sala 38-Supervisão de enfermagem

Sala 39– Teleatendimento

Sala 40- Regulação

Sala 41- Coordenação

Sala 42- teleconsulta