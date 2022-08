Policias penal e civil prendem dois homens no município de Sena Madureira

- Publicidade -

Dois indivíduos foram presos na manhã de terça-feira (23), pela Polícia Penal e Polícia Civil. As prisões ocorreram no município de Sena Madureira, no interior do Acre.

A primeira prisão ocorreu no bairro Jardim Primavera, onde a polícia foi em busca de um monitorado por tornozeleira eletrônica, pois o mesmo estaria praticando atos infracionais, causando a perda do benefício do uso da pulseira.

A segunda ação se deu no bairro Cristo Libertador, onde os policiais prenderam um foragido da justiça, que estava sendo monitorado pela a investigação da Polícia Civil, e na manhã de hoje foi preso através do mandado de prisão.

Os presos não tiveram seus nomes divulgados, e irão passar por exames de corpo de delito, e depois serão encaminhados para o presídio de Sena Madureira, onde vão cumprir suas penas em regime inicialmente fechado.

Essa foi mais uma ação entre as polícias, onde juntas elas fazem todo o esforço possível para manter a população segura e tranquila. A policial penal informou que muitos já foram presos durantes esses meses e o trabalho continua, mais ações como essa serão planejadas e exeutadas nos próximos meses.

Com informações Aldejane Pinto do Radar 104 para o Ecos da Notícia