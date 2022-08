Policial militar vítima de acidente continua na UTI e equipe iniciou protocolo para confirmar morte cerebral

- Publicidade -

Segue em estado crítico e na UTI (Unidade de Terapia Intensiva), o policial militar e odontólogo Stefano Sebastian Moreira Loriato, de 35 anos, que sofreu acidente automobilístico na quarta-feira (10). O caso aconteceu no bairro Vila Nova, na região das Placas, em Rio Branco.

O estado de saúde do policial é considerado gravíssimo e ele segue internado na UTI do Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco, o militar passou por uma cirurgia após sofrer um Traumatismo Craniano.

As informações são de que o paciente é considerado gravíssimo a crítico, respira com ajuda de aparelhos e que a equipe médica iniciou hoje o protocolo para confirmar a morte cerebral.

Esse procedimento é feito por dois médicos diferentes, com um intervalo mínimo de uma hora. O exame é composto por seis etapas, e os médicos monitoram essas sequências através da Escala Coma de Glasgow, que vai de 3 a 15.

Relembre o caso

O motociclista trafegava em sua motocicleta, quando perdeu o controle da direção e bateu violentamente em uma mureta de concreto. Na colisão, Sebastian foi arremessado caindo no asfalto, já desacordado.

Populares acionaram o SAMU, que enviou uma viatura de Suporte Avançado para prestar os primeiros socorros a vítima. Após ser estabilizado e entubado no local, os socorristas encaminharam o condutor da moto para o Pronto-socorro do Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb).

Conforme os paramédicos, Stefano sofreu um TCE (Traumatismo Craniano Encefálico), de natureza grave, fratura na perna, trauma no tórax e um corte profundo nas costas.

A família do militar é informada a todo novo exame e lamenta as constantes notícias falsas sobre o estado de saúde do mesmo. “Já fomos informados pela equipe medida sobre a gravidade do caso, mas mantemos a esperança que esse quadro possa ser revestido” afirmou um parente da vítima.

Veja o vídeo do momento exato da colisão