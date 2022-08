Polícia recupera diamantes e relógios roubados de Carlinhos Maia

- Publicidade -

O influenciador Carlinhos Maia teve seus relógios e diamantes recuperados pela Polícia de Alagoas neste sábado (13/8). O apartamento do influenciador foi invadido por bandidos no final do mês de maio e, desde então, o caso seguia em investigação. Em áudio enviado a este colunista, Carlinhos vibrou por ter recuperado seus bens.

“Tô muito feliz, já tinha largado de mão inclusive. A polícia de Alagoas foi impecável, não parou um minuto”, relatou. Na época, mais de R$ 5 milhões em bens foram roubados de sua casa. Com os diamantes e relógios, grande parte desses valores foram recuperados.

Carlinhos também revelou que a polícia irá fazer uma coletiva de imprensa para fornecer detalhes sobre a recuperação dos bens do influenciador na noite deste sábado. “À noite eles vêm aqui ou vamos na delegacia para entendermos tudo o que aconteceu. De noite eles vão fazer uma coletiva para explicar tudo o que aconteceu”, explicou.

Lembre o assalto

No final de maio, o apartamento de Carlinhos Maia em Maceió, Alagoas, foi invadido por bandidos. O equivalente a cerca de R$ 5 milhões foram levados, entre joias, relógios, dinheiro em espécie e até mesmo um cofre. O condomínio fica localizado em frente à praia de Lagoa da Anta. Trata-se de um prédio de luxo anexo ao mais famoso hotel da cidade, o Ritz Lagoa da Anta.