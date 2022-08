Polícia prende suspeito de matar ator de Barriga de Aluguel

- Publicidade -

Tiago da Silva Freitas Rosa, de 22 anos, conhecido como Burgão, foi preso nessa quinta-feira (25/8) pela morte de Bruno Moreira, motorista de aplicativo que viveu o bebê da novela Barriga de Aluguel, da Rede Globo.

De acordo com o portal G1, agentes da Delegacia de Homicídio do Rio de Janeiro, juntamente com policiais do 9º BMP, fizeram uma operação na comunidade da Guacha, em Honório Gurgel, para prender Tiago. O homem, no entanto, não foi localizado.

Horas depois, Tiago se apresentou na Cidade da Polícia e foi levado para a Delegacia de Homicídios da Capital, onde prestou depoimento. As investigações seguem para identificar um segundo envolvido.

O crime

Em imagens capturadas por câmeras de segurança, é possível ver que Bruno estava dentro do veículo quando foi abordado por dois bandidos em uma motocicleta, por volta das 20h.

Os homens mandam que o motorista de aplicativo pare o carro. O assaltante que está com uma mochila de entregas é o primeiro a abordar o administrador. Depois, o outro vai atrás. A vítima não reage ao assalto e, mesmo assim, é atingida com um tiro na cabeça.

O crime aconteceu na esquina das ruas Acapu e Carolina de Assis, em Marechal Hermes. Os assaltantes fogem, um no carro do Bruno e o outro na motocicleta.

O veículo de Bruno foi encontrado queimado no dia seguinte, em outro bairro também da zona norte do Rio.