Policia prende pai suspeito de estuprar filha de 12 anos

A Polícia Civil de Goiás prendeu um homem em flagrante suspeito de estuprar a filha de 12 anos, em Valparaíso de Goiás, no Entorno do Distrito Federal. Segundo a investigação, a menina foi à delegacia acompanhada da mãe e mostrou até o lubrificante íntimo que ele teria usado no crime.

De acordo com a polícia, ao ser preso, o homem negou o crime e afirmou que deu um lubrificante íntimo à filha depois que ela o viu se masturbar. A vítima morava com o pai e a madrasta. Equipe da Delegacia Especializadas de Atendimento à Mulher (Deam) prendeu o suspeito na quinta-feira (18/8).

Relatos da vítima à polícia apontam que ela foi abusada duas vezes. A menina foi encaminhada ao Instituto Médico Legal (IML) para realização de exame de corpo de delito.

“A vítima disse que na primeira vez em que o pai abusou sexualmente dela, ele fez usando um dos vibradores. Foram dois abusos que consistiram em masturbação. Os dois aconteceram quando a madrasta da criança não estava em casa”, disse o delegado Pedro Henrique Teixeira, responsável pelo caso.

Segundo a investigação, a menina chegou a contar o caso para uma amiga da escola e a um professor. Ela foi encaminhada ao conselho tutelar, que a entregou à mãe.