Polícia prende mulher que estava viajando com criança que mãe havia botado para ‘doação’

Uma mulher de 43 anos foi presa em flagrante ao estar junto de uma criança de sete anos que, de acordo com ela, a mãe estaria ‘doando’. A mulher foi encontrada e sentenciada no km 493 da BR-163, a caminho da cidade de Sorriso, esta a 420 km de Cuiabá, capital do estado do Mato Grosso.

A prisão foi realizada na última quarta-feira, 17, quando policiais rodoviários federais estavam fiscalizando um ônibus com itinerário de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul até Santarém, no Pará.

Após ser questionada, a mulher envolvida no caso acabou confessando que não era mãe do menino e somente levava a criança para o estado vizinho; esta não possuía em mão documentos que autorizassem a viagem com o mais novo, somente a certidão de nascimento e um documento registrado em cartório, este com a assinatura da mãe, mas sem a autorização devida.

Ainda em depoimento, a suspeita contou que ficou sabendo através da ex-cunhada que a mãe do garoto estaria ‘doando’ seu filho, além de também ter pedido ajuda para encontrar um novo responsável pela criança.

De acordo com a PRF, Polícia Rodoviária Federal, o documento autorizava que a criança fizesse viagens interestaduais, mas não constava nenhum pedido realizado à Vara da Infância e Juventude. Ainda segundo os policiais, não havia processo de adoção aberto em nome do menino. Um contato foi realizado com o Conselho Tutelar e a mulher foi encaminhada, junto da criança, à delegacia local.

O flagrante foi convertido em prisão preventiva durante audiência de custódia, a qual ocorre nesta sexta-feira, 19. A suspeita há de responder por tráfico de pessoas.