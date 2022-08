Polícia prende homem que enganava idosos com promessa de ‘cura milagrosa’

- Publicidade -

Foi preso nesta terça-feira (23) em Goianésia, interior de Goiás José Felipe Machado Barbosa, de 51 anos, por suspeita de enganar idosos prometendo curas milagrosas em troca de dinheiro.

A Polícia Civil informou que investigações, o suspeito se apresentava como “Felipe” ou “Baiano” e dizia que trabalhava para um pai de santo, sacerdote de religiões de matriz afro-brasileiras, que realizaria trabalhos espirituais para as vítimas.

Ainda segundo as investigações, cerca de três pessoas idosas foram vítimas do criminoso, de quem ele conseguiu arrecadar, com as falsas promessas, um total de cerca de R$ 60 mil.

Uma das vítimas, um idoso de 65 anos, informou a Polícia Civil, que o homem teria oferecido trabalho espiritual, que seria feito por um pai de santo fictício denominado “Pai Antônio”.

Ainda de acordo com relatos do idoso, que perdeu mais de R$ 22 mil, ele teria recebido uma ligação de uma pessoa se passando pelo pai de santo. Na ligação, o golpista dizia que a saúde da vítima estava debilitada por causa de uma feitiçaria e que teria uma mecha de cabelo enterrada no quintal.

Além dele, outras duas idosas também se queixaram de ter caído no golpe do mesmo homem.

Uma idosa de 79 anos disse que deu mais de R$ 30 mil para o homem, acreditando que o valor seria destinado ao “Pai Zé”, com o objetivo de curar o alcoolismo do filho. Isso foi no final de 2020.

Já a terceira vítima identificada é uma idosa de 75 anos. Ela disse que passou mais de R$ 7 mil ao suspeito.

A delegada Poliana Bergamo, do Grupo Especial de Repressão a Crimes Patrimoniais de Goianésia (Gepatri), é quem investiga o caso e pediu a prisão preventiva de José Felipe, o que foi acatado pelo Judiciário.

O homem foi investigado por suspeita de estelionato e apropriação indébita em 2018. Na época, ele foi acusado de vender por R$ 14 mil um carro Gol sem documento que pegou emprestado para fazer um teste drive.

A Polícia Civil divulgou o nome e imagem do suspeito, pois acredita que assim será possível identificar novas possíveis vítimas do golpe.