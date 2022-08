Polícia Militar recupera bicicleta francesa que vale 35 mil reais

- Publicidade -

Uma equipe da RP 104 da Polícia Militar, recuperou uma bicicleta francesa que havia sido roubada, no bairro Preventório, na tarde deste sábado (20), em Rio Branco.

Conforme informações da PM, era feito um patrulhamento de rotina na área, quando um popular interceptou a viatura, e informou que sua bicicleta havia sido roubada há três dias e ele sabia quem era o autor e onde estava o objeto subtraído durante um assalto.

A guarnição após pegar todas as informações do roubo com a vítima, saiu em busca do acusado, no endereço fornecido pelo proprietário da bicicleta. Ao chegar no local indicado, o acusado, ao perceber a presença da polícia, fugiu.

Os militares conseguiram recuperar a bicicleta da marca Lapierre, de origem francesa. A marca é representada no Brasil pela Soul Cycles. O bem foi restituído ao verdadeiro proprietário.