Polícia Militar realiza sonho de criança no dia do seu aniversário em Epitaciolândia

Um jovem que tem admiração pela Polícia Militar do Acre, recebeu um presente no dia do seu aniversário, que aconteceu neste final de semana. A Tenente Filgueiras soube por acaso da admiração de Samuel, de apenas 7 anos, pela Corporação.

Foi então que a Oficial levou o caso até o Comando do 5º Batalhão do Alto Acre, da possibilidade de poder realizar o sonho de Samuel, fazendo uma agradável surpresa. Com o consentimento do Comando, dos pais, Davy e Patrícia e apoio de amigos, o dia vai ficar para sempre na memória do aniversariante.

O bolo foi um presente da empresária Eliane Ferreira de Souza – Dany Bolos (99976-8501), que fez especialmente para o aniversariante. Com a surpresa pronta, uma guarnição foi até a casa de Samuel e fez a surpresa.

A felicidade estampada no rosto do aniversariante que teve mesa de aniversário com as cores do seu time de coração, o Flamengo, não poderia ser melhor para Samuel.

Para melhorar ainda mais, Samuel recebeu autorização do Comando da PM, que pudesse dar um breve passeio na viatura com direito ao som da sirene. “Apesar de estar na Reserva, nunca deixarei de ser uma policial militar. Ao saber do sonho da criança na igreja, da admiração e respeito, consegui com o apoio do Sargento Ted e Soldado Monteiro, fizemos essa surpresa”, disse a tenente Filgueiras.

Em tempo, a Polícia Militar do Acre vem realizando pequenas atividades sociais, onde tem como iniciativa, incentivar os jovens a buscarem seus sonhos, incentivados pelo estudo e apoio familiar, considerados peça importante para um melhor desenvolvimento pessoal, além de buscas por um futuro até mesmo junto às Corporações Militares que a cada dia, exigem mais do ensino escolar.

