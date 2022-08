Polícia Militar promove solenidade de encerramento do Curso de Habilitação de Oficiais e entrega de condecorações

- Publicidade -

A Polícia Militar do Acre (PMAC) realizou, na tarde da última segunda-feira, 15 de agosto, em Rio Branco, a formatura de encerramento do Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos (Choa), em que 29 policiais militares foram capacitados com êxito e estão aptos a ser promovidos a oficiais em quadro específico da instituição.

Os formandos tiveram 1.300 horas-aulas, distribuídas em disciplinas presenciais, a distância e apostiladas, em variados campos do conhecimento relacionados à segurança pública e ao direito aplicado à área policial.

Na solenidade, também foram entregues as condecorações Medalha do Mérito Plácido de Castro, Ordem do Mérito Luiz Galvez, Ordem do Barão do Rio Branco e Ordem do Mérito Heróis da Revolução Acreana a policiais militares da capital, em reconhecimento pelos seus esforços e relevantes serviços prestados para o progresso e renome da Polícia Militar do Acre.

O aluno Choa Carlos de Souza falou sobre a conclusão das atividades: “Foi um curso de carga horária excelente e que nos exigiu muita dedicação. Foram 28 anos de espera e hoje conseguimos concluir esta etapa. Agradecemos a ajuda de todos, principalmente de nossos familiares, sem eles não seria possível. Graças a Deus estamos partilhando este momento”.

O coronel Luciano Dias, comandante-geral da PMAC, parabenizou os militares.

Aos oficiais e praças, minha continência. Hoje os senhores concluíram este curso, um dos mais importantes da carreira de praças, é primordial que os senhores agora olhem para a instituição, é o momento de observar e tentar ajudar a evolução de nossa polícia, todos têm experiência e capacidade de contribuir; parabéns aos concludentes”, afirmou.

