Polícia Militar apreende carro com quase meio milhão de reais em multas

Uma caminhonete Montana foi apreendida pela Polícia Militar com quase R$ 500 mil em multas. O flagrante ocorreu durante abordagem no início da tarde da última quinta-feira, 11 de agosto.

Durante abordagem aos veículos na Av. Luiz Antônio Faedo, os policiais avistaram o condutor transitando sem fazer o uso do cinto de segurança, e durante a verificação da documentação, descobriram que o motorista estava com a CNH vencida e o veículo possuía mais de 290 multas. O carro foi guinchado e levado ao pátio do Detran-PR (Departamento de Trânsito).

Este é o veículo com o maior valor da história em multas da 30ª CIRETRAN. O antigo recordista era um corsa, também de Francisco Beltrão, apreendido no início desse ano com cerca de R$ 50 mil em débitos.

Fonte/ RBJ Comunicações