Polícia investiga desaparecimento de cinco pessoas rendidas em carro de aplicativo

“Fecharam o carro do motorista, um na frente e um atrás, os carros. Aí mandaram todos descerem, inclusive o motorista. Todo mundo desceu. Mandaram o meu filho e os outros amigos dele deitarem no chão, amarraram as mãos dele pra trás, do meu filho e dos meninos, inclusive do motorista de Uber. A gente não tem informação do Uber, não tem informação do meu filho, não tem informação de ninguém”, disse a mãe de um dos jovens sem se identificar.

Testemunhas relataram aos familiares como foi a ação.