Polícia investiga denúncia de abuso sexual em hospital particular

Uma mulher, de 38 anos, denunciou ter sido estuprada na noite dessa segunda-feira (8/8), no Hospital Mater Dei, no Centro-Sul de Belo Horizonte, capital de Minas Gerais. A paciente relata ter encontrado vestígios de esperma no próprio corpo e nas roupas, horas após uma cirurgia. O hospital afirma que está “prestando todo o auxílio necessário à paciente” e a Polícia Civil investiga o caso.

Segundo o registro policial, a vítima fez o procedimento no período da tarde. Chegando ao quarto da unidade de saúde, à noite, notou um líquido similar a esperma na hora de urinar.

Fonte: Metrópoles