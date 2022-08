Polícia Civil recupera celular roubado de professor, em Sena Madureira

- Publicidade -

Um aparelho celular pertencente a um professor de Sena Madureira que tinha sido roubado no dia 18 de abril deste ano foi recuperado nesta semana pela Polícia Civil. A ação exitosa foi fruto de um trabalho de investigação que vinha sendo feito pelos policiais desde a data do ocorrido.

Segundo consta, o professor realizava a travessia do rio Iaco quando foi surpreendido pelo infrator e teve que entregar o aparelho celular.



A investigação constatou que uma pessoa do bairro Segundo Distrito estava de posse do celular digital. Em razão disso, a mesma foi encaminhada para a Unidade de Segurança Pública e responderá pelo crime de receptação.

O caso ainda não estão concluído porque a Polícia tenta identificar e prender os autores do roubo.

