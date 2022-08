Polícia Civil promove vacinação a alunos do curso de formação

- Publicidade -

Na manhã desta sexta-feira, 5, a Polícia Civil, por meio da Academia de Polícia – ACADEPOL , em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde promoveu a vacinação de alunos do Curso de Formação de Policiais Civis na coordenação da ACADEPOL no Centro Integrado Integrado de Ensino e Pesquisa em Segurança Pública – CIEPS – contra a COVID-19 e H1N1.

Os profissionais da Secretaria de Saúde do município realizaram a aplicação das vacinas contra a H1N1 COVID-19 e H1N1 em 3ª 4ª dose.

Os trabalhos da ACADEPOL segue com a preparação e formação dos futuros Delegados , Agentes, Escrivães , Peritos e Médico Legista da Policia Civil que atuarão na manutenção da segurança pública do Acre e na defesa da supremacia do interesse público.

Fonte: Ascom/PCAC