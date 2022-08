Polícia Civil prende mulher envolvida em roubo majorado a loja de celulares em Rio Branco

- Publicidade -

Na manhã desta quinta-feira, 11 de agosto, a Polícia Civil, por meio da Delegacia de Combate a Roubos e Extorsões-DCORE, prendeu N. F. N. de L. de 20 anos, investigada pela participação de roubo majorado (roubo com emprego de arma de fogo) a uma empresa de venda de celulares localizada no centro da capital. O crime ocorreu no dia 22 de junho de 2022 quando um casal armado, em posse de dois revolveres, entraram no local, renderam a todos e subtraíram os aparelhos celulares.

O trabalho investigativo da equipe de policiais conseguiu identificar e prender a mulher.

Em posse da investigada foi possível recuperar seis aparelhos celulares modelo Iphone da marca Apple que serão remetidos à pericia e em seguida restituídos ao proprietário.

O homem que também participou do roubo majorado segue foragido o que leva a Polícia Civil a seguir com as investigações no sentido de descobrir o paradeiro do criminoso.

Fonte/ Ascom – Polícia Civil do Acre