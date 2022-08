Polícia Civil prende mulher envolvida em roubo de caminhonete em Rio Branco

- Publicidade -

Ao final da tarde da última segunda-feira, 1, a Policia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Combate a Crime de Roubos e Extorsões-DCORE, deu cumprimento ao Mandado de Prisão Preventiva em desfavor da Ré M.J.L.A. (35 anos), pelo autoria intelectual de roubo de caminhonete.

A denunciada, juntamente com o seu esposo K. R. P. (33 anos) recluso na Unidade prisional Dr. Francisco D’ Oliveira Conde, praticaram crime de roubo de uma Toyota Hilux e um aparelho de celular Samsung A70, ocorrido em 19/12/2019, por volta das 20h44min, no bairro Bosque.

O trabalho investigativo da especializada possibilitou recuperar a caminhonete no mesmo dia do cometimento do delito e posteriormente restituída à vítima.

O Delegado Presidente das investigações afirmou que a autora foi conduzida a Delegacia de Flagrantes (DEFLA) para o procedimento de praxe e, após, será encaminhada à Unidade Prisional Feminina, onde ficará à disposição da Justiça.

Fonte/ Ascom Polícia Civil do Acre