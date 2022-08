Polícia Civil prende mandante de crime tortura seguido de estupro em Sena Madureira

- Publicidade -

Na manhã desta segunda-feira, 15, a Polícia Civil em Sena Madureira prendeu S. S. dos S. de 30 anos, em uma residência localizada no bairro Vitória, pelo crime de integrar organização criminosa e por ser mandante do crime de tortura e estupro de K. S de C, 24 anos.

Contra o acusado pesa a acusação de Integrar e/ou Promover Organização Criminosa e teria no dia 02.08.2022 ter praticado o crime de tortura por suspeitar que a vítima integrava organização criminosa rival.

Entenda o caso

No dia dos fatos, 02 de agosto de 2022, foi preso em flagrante A. F. da S. que obedecia aos comandos de S. S. dos S. acusado preso na data de hoje que após torturar a vítima ainda praticou estupro.

Após investigação da Polícia Civil S. S. dos S. Foi identificado como sendo o mandante do crime e foi representado pela Prisão Preventiva e executada a ordem de prisão na data de hoje.

O autor dos fatos foi preso em flagrante na data do crime e conduzido a Delegacia Geral do município para lavratura de auto de prisão em flagrante e colocado à disposição da justiça.

O processo investigativo teve continuidade e na manhã desta segunda-feira, 15, a Polícia Civil prendeu o mandante do crime, S. S. dos S. que foi conduzido a delegacia para procedimento praxe e em seguida colocado à disposição da justiça.

Fonte: Ascom/PCAC