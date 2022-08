Polícia Civil prende jovem de 19 anos por tráfico de drogas no município de Jordão 

- Publicidade -

Na noite desta quarta feira (24). A Polícia Civil de Jordão prendeu o nacional M. M S. O, por tráfico de drogas, nas proximidades da escola Estadual Manoel Rodrigues de Farias.

A prisão ocorreu após alguns meses de monitoramento feito pelos policiais. Assim, a equipe acompanhou a movimentação do ponto e somente após a comprovação do tráfico de drogas, houve a ação. O alvo, de 19 anos, não tem antecedentes criminais. Com o acusado, foi encontrado em sua mochila 07 tabletes de maconha, 01 porção de maconha grande, um rolo de insulfime, dinheiro e um aparelho celular que estava na posse do autuado.

O chefe de posto Adriano Marinho, ressalta que o trabalho teve especial relevância pelo contexto em que o tráfico estava inserido próximo a um colégio, com passagem de pais e crianças de diversas faixas etárias.

“Nós temos intensificado o trabalho em torno das escolas, pois as investigações constataram, inclusive, que havia informantes que avisavam aos traficantes da presença da polícia nas redondezas, a polícia conta sempre com o apoio da comunidade de Jordão com as denúncias e estamos à disposição da população e garantimos o total sigilo” disse.

Ascom PCAC